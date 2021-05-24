إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين إلى قطاع التربية قريبا

كشف سيد علي بحاري، الأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، عن إدماج العمال المهنيين وعمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية قريبا.

وجاء ذلك، بعد لقاء نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مع وزير التربية، اليوم الإثنين، في إطار اللقاءات الثنائية مع الشريك الإجتماعي.

وخرج الأمين العام للنقابة، متفائلا بعد اللقاء، وعبر عن فرحته بهذا القرار، في مداخلة مع تلفزيون “النهار”.

وأورد بحاري: “هذا القرار جاء بناءً على نضال مستديم في قطاع التربية، وهو قرار شجاع اتخذه رئيس الجمهورية بفتح القانون الأساسي لعمال قطاع التربية”.

وكشف الأمين العام، إنه قد تم تسليم نسخة من هذا القانون للنقابة، لأجل إثرائه وتقديم اقتراحاتهم في مجال الإدماج.

وأكد ذات المسؤول، إن النقابة تراجعت عن الإضراب، لأن هذا القرار هو مكسب ثمين لهم.

وأضاف بحاري، إنه سيتم تنظيم لقاءات بين رؤساء التنظيمات النقابية في الأيام القادمة.

وطمأن الأمين العام، العمال المعنيين، إنه سيتم تطبيق هذا القرار، في القريب العاجل.