إدماج الطلبة والتكفل بالمرضى الفلسطنيين.. محور لقاء وزير الصّحة مع السّفير الفلسطيني

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، حيث تطرق الجانبان إلى دراسة آليات إدماج الطلبة الفلسطينيين في المؤسسات الصحية والاستفادة من الخبرة الجزائرية. كما أكد الوزير استعداد قطاعه للتكفل بالمرضى الفلسطينيين على مستوى جميع المؤسسات الصحية.

وخلال استقبال وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، لسفير دولة فلسطين بالجزائر، الإثنين، بمقر الوزارة. وبحضور عدد من إطارات الإدارة المركزية، تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى دراسة آليات إدماج الطلبة الفلسطينيين في المؤسسات الصحية. والاستفادة من الخبرة الجزائرية. كما أكد الوزير استعداد قطاعه للتكفل بالمرضى الفلسطينيين على مستوى جميع المؤسسات الصحية. مؤكّدا بذلك عمق روابط الأخوّة والتعاون بين الشعبين الشقيقين، وترسيخا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الجزائر وفلسطين.

وخلال هذا اللقاء، عبّر سعادة السفير عن بالغ امتنانه وتقديره للموقف الثابت والمبدئي للجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الداعم بلا حدود للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وأكد أن الجزائر كانت ولا تزال المدافع القوي عن الحق الفلسطيني. مستذكراً احتضانها لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أرضها عام 1988.

كما أشار أبو عيطة إلى أن هذا الموقف ليس غريباً عن الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، التي ما فتئت تؤكد دعمها التاريخي غير المشروط لفلسطين. مضيفاً أن الشعب الفلسطيني يستلهم من الثورة الجزائرية المجيدة معاني الصمود والحرية.

من جهته، أكد وزير الصحة، أن الجزائر ستظل وفية لمبادئها الراسخة في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. مجددا دعم الجزائر اللامشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. وعاصمتها القدس الشريف.

