إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات مطار الجزائر

أعلن الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار مديوني، اليوم الاحد، عن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي. في الخدمات التي يقدمها المطار, وذلك ابتداء من ديسمبر المقبل.

وأوضح مديوني في ندوة صحفية بمقر الشركة، بأن العمل جار حاليا على تجهيز مطار الجزائر بتكنولوجيات حديثة لا سيما تلك التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على غرار تقنية التعرف على الوجه, مسح الجسم, والسفر بلا تلامس, البوابات الذكية, وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2025.

وأضاف بأن إدماج هذه التقنيات سيسمح بتحسين استغلال مختلف الفضاءات التابعة للمطار (البهو, المواقف, البوابات..)،وتسهيل دخول وخروج المسافرين، من أجل تحسين مستوى الخدمات وجعلها في مستوى تلك المقدمة في المطارات الدولية الكبرى.

ويأتي ذلك بعدما أطلق المطار خدمة المحطات الذكية للحافلات، وذلك بمناسبة احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الافريقية بين 4 و10 سبتمبر الجاري، حسب السيد مديوني الذي أشار في هذا السياق. إلى الدور الذي لعبه المطار في إنجاح هذه التظاهرة القارية من خلال تقديم خدمة “ذات جودة عالية” لضيوف الجزائر.

ويؤكد ذلك -حسب الرئيس المدير العام - جاهزية مطار الجزائر لمختلف المناسبات والتظاهرات الكبرى، خاصة وأن الطبعة الرابعة لهذا المعرض جاءت مباشرة. بعد موسم الحج وموسم الاصطياف الذي يعرف توافدا كبيرا للمسافرين.

وبفضل الخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها. فإن مطار الجزائر الدولي يطمح لأن يصبح مركزا محوريا رائدا Hub في إفريقيا. ليكون بمثابة جسر حقيقي ينقل المسافرين القادمين من مختلف الدول الافريقية إلى قارات اسيا وامريكا وأوروبا. مستفيدين من خدمات عصرية, يقول المتحدث