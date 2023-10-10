إدماج تلاميذ المتوسط والثانوي.. بيان هام من وزارة التربية !

أعلنت وزاة التربية الوطنية عن تمديد فترة إيداع طلبات التماس إعادة الإدماج إلى غاية يوم غد الأربعاء 11 أكتوبر. على الساعة 12:00 صباحا.

كما سيتم عقد اجتماع مجلس القسم على مستوى كل متوسطة وثانوية، يوم الخميس 12 أكتوبر.

وأشارت وزارة التربية في بيان لها، إلى أن تبليغ أولياء التلاميذ المعنيين بقبول إعادة إدماج أبنائهم عن طريق مدير المؤسسة التعليمية الأصلية وعبر فضاء الأولياء يكون يوم السبت القادم.

في حين، يلتحق التلاميذ المقبولة التماساتهم بالمؤسسات التعليمية، الأسبوع المقبل بداية يوم الأحد.

أرضية رقمية لإعادة التلاميذ المعيدين

ومن المقرر أن تطلق وزارة التربية الوطنية خلال هذا أكتوبر ، أرضية رقمية خاصة بإعادة التلاميذ المطرودين الذين أعادو السنة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعتمد فيه وزارة التربية الوطنية هذا الإجراء،حيث كانت السنوات الماضية تطبق بروتوكول خاص بهذه الفئة من التلاميذ. قصد إعادتهم إلى الدراسة مع الأخذ بعين الإعتبار السلوك والانضباط.

هذا وتقوم الأرضية بدراسة الطلبات والالتماسات مع إمكانية إعادة السنة بكل موضوعية وشفافية مع تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وبهذا الشأن يتخذ المجلس قراراته طبقا للترتيب لعدم استفادة التلميذ من الإعادة في المرحلة التعليمية، ومدى استعداده للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح. وان كان حضوره منتظما بالمؤسسة لمتابعة الدروس خلال السنة الدراسية السابقة. وإن كان منضبط وتحلى بالسلوك السوي مع الأساتذة وكل اعضاء الطاقم التربوية والإداري. وكذا الاخذ بعين الإعتبار طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية.