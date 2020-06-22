إدماج خريجي المدارس العليا لهذا العام في القوائم الاحتياطية الخاصة بقطاع التربية

أمر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بإدماج المتخرجين حديثا من المدارس العليا للأساتذة في مختلف التخصصات ضمن القائمة الاحتياطية الخاصة بالأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث.

وستمنح للمتخرجين الأولوية في التوظيف لسد المناصب الشاغرة بالقطاع، حيث سيتم استدعائهم لسد المناصب الشاغرة التي تعرفها بعض المؤسسات التربوية وعند انتهاء العدد يتم الإنتقال إلى الأساتذة الإحتياطيين الذين شاركوا في المسابقة الأخيرة.

وحسب مصادر من وزارة التربية لـ”النهار أونلاين”، فإن 3 آلاف منصب بيداغوجي في قطاع التعليم سيخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة والباقي يتعلق بالأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في مسابقة التوظيف الأخيرة ولم يظفروا بمناصب مالية وتتواجد أسماؤهم في القوائم الاحتياطية الخاصة بآخر مسابقة توظيف في القطاع.