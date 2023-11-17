إدماج طلبة الكلاسيك في مستوى ماستر2 مباشرة

أعلنت جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، عن إدماج طلبة الكلاسيك “بكالوريا زائد 4 سنوات”، في مستوى الثانية ماستر.

وجاء هذا القرار، حسب بيان للجامعة، بمقتضى اجتماع مجلس الجامعة الموسع بتاريخ 15 نوفمبر برئاسة مدير الجامعة.

وبناء على استطلاع رأي لجنة الترتيب والتوجيه التي أكدت أهمية التكوين في هذا الطور من خلال المكتسبات القبلية، واعتبارا للحجم الساعي.

وكذا بعد المناقشة المعمقة في موضوع الاجتماع والمتعلقة بإمكانية إدماج طلبة الكلاسيك في مستوى الثانية ماستر، حيث تقررت الإجراءات التالية:

يسمح للطلبة المسجلين في السنة الاولى ماستر بصفة نهائية قبل تاريخ 14 نوفمبر 2023 بعنوان السنة الجامعية 2024/2023 لا غير التسجيل في مستوى السنة الثانية ماستر بداية من تاريخ 15 نوفمبر.

كما يلزم الطلبة المسجلين وفقا لهذا القرار باستكمال السداسي الأول لمستوى السنة الأولى ماستر “دروس وامتحانات”. وذلك للتحصيل العلمي الجيد الذي يؤهلهم للترشح لمسابقات الدكتوراه.

ويكون السداسي الثاني للسنة الجامعية 2024/2023 مخصص للسداسي الثالث بالموازاة مع إعداد مذكرة التخرج من السنة الثانية ماستر.