إدماج عمال القطاع الاقتصادي العمومي في مناصب دائمة قريبا

في إحصائيات أخيرة قدمتها وزارة العمل، تم إدماج 321880 عامل من أصل 325504 ما يعادل 98.99 بالمائة. وهذا القطاع الإداري “الوظيف العمومي”.

أما عن القطاع الاقتصادي العمومي، قال المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، إنّ من خلال الاجتماعات المراطونية التي ترأسها وزير العمل والتي تضم كل القطاعات، تم ترتيب كل الإجراءات المالية، التي تسمح بإدماج العمال. مشيرا إلى أن بعض القطاعات تريد اللجوء إلى عقود العمل المدعمة نظرا للضائقة المالية.

وبالمقابل، أكد المتحدث، أن كل الملفات ستعالج بشكل رسمي. مضيفا أنهم “ينتظرون من القطاعات المعنية خاصة الاقتصادي العمومي أن تستكمل كل إجراءاتها في إدماج المعنيين”.

وعن القطاع الاقتصادي الخاص، فأشار أن له دور مهم في الجزائر، قائلا “أكثر من 80 بالمائة من عروض العمل من القطاع الخاص”.