إدماج في “DAIP” و”DAIS”.. وزير الداخلية يكشف

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، أنه على مستوى الجماعات المحلية المضي في عمليات الإدماج. حيث سمح منذ سنة 2020 إلى غاية الآن بضمان ديمومة ما يقارب 300.000 عون على مستوى الولايات والبلديات.

وفي تفاصيل القضية، قال الوزير إن 129.696 عون في إطار أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي (D.A.I.P). و148.515 عون في إطار جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي (D.A.I.S.).

كما تم كذلك فتح باب التوظيف بالولايات الجديدة ابتداءً من 2022. من خلال توظيف 1400 عون وموظف قصد دعمها بالمورد البشري الذي يسمح لها لاعب دورها التنموي.

وتعززت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنتين الأخيرة بـ6700 منصب يضم أعوان الشرطة. وكذا المستخدمين الشبيهين. أما على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية فقد تم استحداث أكثر من 4400 منصب شغل جديد خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

في حين أشار مراد، إلى أن التوظيف الحقيقي هو النابع من حركية اقتصادية فعلية. مضيفا أن “رفع فرص الشغل بما يتماشى ومؤهلات الأقاليم هو ما نسعى إليه”. “من خلال رصد كل الجهود الرامية إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع المقاولاتية والاستثمار”. “على غرار مناطق النشاط الصغيرة بالبلديات”.

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، أن القطاع يعمل بجد. موضحا “أن السلطات العمومية ورئيس الجمهورية يعاتبنا على عدم إيصال ما نقوم به إلى المواطن”.

كما أشار وزير الداخلية، إلى أن ترك المجال الفارغ، جعل بعض الناس ممن لا يحبون الجزائر يستغلون الأمر في أمورهم المغرضة.