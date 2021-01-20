إدماج 1500 عامل في اطار عقود الإدماج المهني بالمؤسسات التكوينية سنة 2021

سيتم، إدماج 1500 عامل خلال سنة 2021 1.500 عامل في إطار عقود الإدماج المهني بالمؤسسات التكوينية على المستوى الوطني.

وأضافت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، أن خلال 2020، تم إدماج 951 شاب من أصحاب عقود الإدماج المهني.

وفيما يخص أساتذة الهندسة الذين لم يستفيدوا من الترقية منذ 25 سنة،أوضحت”لجنة تدرس عملية ترقيتها، مما سيحل ملفهم بالقريب العاجل.

وأشارت بن فريحة،إلى أن دائرتها الوزارية شرعت في تجسيد إستراتيجية خاصة بمناطق الظل تشمل فتح أقسام على مستوى المؤسسات التربوية.

وهذا لضمان تكوين بالتخصصات التي يحتاجها شباب هذه المناطق فضلا على فتح أقسام لتكوين المرأة الماكثة بالبيت القاطنة بهذه المناطق.

إلى جانب توفير النقل للشباب، الراغب في التسجيل بمراكز التكوين المهني البعيدة عن مقر سكناهم.