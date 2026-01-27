إدماج 25 متخرجا من التكوين المهني بمؤسسة كوندور

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين اليوم الثلاثاء، عن إدماج 25 متخرجًا متخصصًا في مهن الإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية ضمن صفوف مؤسسة كوندور، وهذا في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسة كوندور.

وأوضجت الوزارة، أن إطلاق مركز التميز ببرج بوعريريج أسهم في تكوين خمسة وأربعين (45) متمهنًا إضافيًا. في مهن أعوان الإنتاج، مع ضمان إدماجهم المهني لدى المؤسسة فور انتهاء فترة التكوين. وذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية والإدارية المعمول بها.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للمُدمجين سبعين (70) شابًا تم التحاقهم بفرق الإنتاج لدى مؤسسة كوندور. مع الاستفادة من مرافقة بيداغوجية مؤطرة في إطار نظام التمهين.

هذا ويُرتقب توجيه ثلاثمائة (300) متمهن نحو خطوط إنتاج مؤسسة كوندور قبل نهاية السنة الجارية. قصد تلبية احتياجات المؤسسة الشريكة من الموارد البشرية المؤهلة، وذلك في إطار مقاربة بيداغوجية جديدة تقوم على استغلال مكمن الكفاءات وترتكز على إدماج خريجي التكوين المهني في المحيط الاقتصادي.

جدير بالذكر، أنه هذه المبادرة تندرج ضمن الهدف الاستراتيجي للقطاع الرامي إلى تعزيز الملائمة بين منظومة التكوين ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في دعم التشغيل المستدام وترقية الكفاءات الوطنية.

