إدماج 30 ألف مشرف تربوي بالمدارس الإبتدائية وفتح مناصب مالية

أعلنت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، عن تعليق الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم الأربعاء، وجميع أشكال المقاطعة الإدارية.

وجاء ذلك، عقب لقاء للنقابة، أمس الثلاثاء، مع وزير التربية محمد واجعوط، حسب بيان لها.

وتمخض اللقاء عن عديد القرارات من قبل المسؤول الأول عن قطاع التربية، ومن بينها إدماج 30 ألف مشرف تربوي بالمدارس الإبتدائية.

بالإضافة إلى فتح مناصب مالية إضافية في منصب مساعد المدير في الولايات التي تعرف نقصا في هذا الجانب.

وكشفت النقابة عن تعهدات وزير التربية، ومنها تثمين منحة خاصة من منح عمال التربية بعد الحصول على موافقة السلطات في انتظار مراجعة القانون الأساسي.

وقرر وزير التربية إعفاء من التدريس جميع المعنيين في مختلف الولايات ابتداء من الموسم القادم.

كما صرح الوزير، إن مصالحه تحصلت على إعتمادات مالية بمبالغ معتبرة لتسوية المخلفات العالقة.

وتعهد واجعوط بخصوص السكنات الالزامية، بفتح قناة مباشرة على مستوى الوزارة بإستقبال الملفات العالقة التي لم يتم البت فيها محليا.

وبخصوص تأطير الإمتتحانات الرسمية، أورد واجعوط، إن وزارته بصدد اصدار منشور خاص يتضمن إعادة النظر في نظام تعويضات الامتحانات الرسمية.