إدماج 41 ألف أستاذ في رتبة مربي متخصص

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين، أنه تم استحداث رتبة مربي متخصص. مشيرا إلى أنه، تم إدماج 41 ألف أستاذ في هذه الرتبة المستحدثة.

كما أوضح، وزير التربية في فوروم الإذاعة الوطنية، أن رتبة مربي متخصص لها 3 مستويات من الترقية وتصنيف مهم. داعيا الأساتذة المتعاقدين إلى الولوج في هذه الرتبة المستحدثة.

في حين، قال بلعابد، إن هذه التربة من شانها أن تقلص الحجم الساعي للأساتذة. بالتخلص نهائيا من الأعمال غير البيداغوجية.

كما أكد وزير التربية، أن عملية الترسيم ستعطي القطاع مزيدا من الإستقرار بعد إدماج 62 ألف أستاذ كانوا متعاقدون في مناصب مؤقتة وفي مهمة مؤقتة. وهو خطوة كبيرة في تحضير الدخول المدرسي 2023/2024.

وأضاف الوزير، أن ملف إدماج الأساتذة مغلق والجميع سيزاول عمله بعد استئناف الدراسة الأسبوع المقبل. مؤكدا أن كل الأساتذة الذين توفرت فيهم الشروط أدمجوا ومن لم تتوفر فيهم الشروط هناك فرص أخرى. مشيرا إلى أن هذه المناصب لا تمس بتلك المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

وصدرت، التعليمة الوزارية المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي، والمتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

وحسب بيان وزارة التربية، فإن عملية الإدماج تخص الأساتذة المتعاقدين المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022.

كما يخص الإدماج يخص الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم في مناصب مالية شاغرة نهائيا. والذين يؤدون المدة القانونية للعمل.