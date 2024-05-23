إدماج 45 ألف مستفيد من منحة البطالة في مناصب عمل

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، عن تمكّن مصالحه من إدماج أكثر من 45 ألف منتسب لمنحة البطالة في مناصب عمل قارة. مؤكدا أنّ العملية لا تزال مستمرة.

وقال جابر في في حوار خاص بـ “ملتيميديا الإذاعة الجزائرية”، إنه ومنذ تفعيل منحة البطالة في مارس 2022، وإلى غاية شهر ماي الجاري. قدّمت الوكالة الوطنية للتشغيل عروض عمل دائمة لأكثر من 435 ألف منتسب إلى منحة البطالة.

وأضاف المتحدث، أنه إستفاد أكثر من مليوني شخص من منحة البطالة إلى غاية شهر ماي الجاري. مؤكدا أن عملية صب المنحة تتم بصفة عادية ودورية أيام الـ 26 والـ 27 والـ 28 من كل شهر. مشيرا في سياق ذي صلة، إلى أن أزيد من نصف المستفيدين من منحة البطالة لا يملكون تكوينا تأهيليا يسمح لهم بالولوج إلى سوق العمل.

إدماج أزيد من نصف مليون من حاملي عقود ما قبل التشغيل

وأشار جابر في حديثه لملتيميديا الإذاعة الجزائرية، بأنّ ملف إدماج حاملي عقود ما قبل التشغيل طوي نهائيا أواخر العام 2023. بعدما تمّ إدماج 325 ألف منتسب في جهاز المساعدة على الإدماج. إضافة إلى إدماج 179 ألف منتسب في جهاز نشاطات الإدماج الإجتماعي. بمجموع يفوق نصف مليون مدمج في مناصب عمل قارّة.