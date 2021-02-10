أعلن وزير العمل والتشغيل، الهاشمي جعبوب، عن إدماج 47 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير، أنه تم إلى غاية 8 فيفري إدماج 47 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني.

وأشار جعبوب، إلى أن المعنيين بعملية الإدماج يصل إلى حوالي 370 ألف شاب ينقسمون إلى فئتين.

وتخص الأولى أصحاب أكثر من 8 سنوات خبرة والمعنية بالإدماج منذ سنة 2019.

والثانية تخص فئة ما بين ثلاث وثماني سنوات خبرة التي سيتم إدماجها خلال السنة الجارية.

وأكد الوزير، أن خلال الأيام المقبلة سيتم الشروع بالتفعيل الجديد لعملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل،للانتهاء من العملية بـ2021.