إدماج 531 موظفا من مختلف الأسلاك في قطاع التربية بتيارت

شرعت مديرية التربية بتيارت، في تسليم التعيينات الخاصة بالمعنيين بالإدماج في رتب إدارية، والمقدر عددهم بـ531 من مختلف صيغ التشغيل.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع مديرية التشغيل، وهيئات أخرى في إطار الدفعة الأولى في انتظار العمل التنسيقي لفائدة الباقي من المعنيين بالإدماج من رتب أخرى.

وحسب بيان من خلية الاعلام، فإن الرتب المعنية بالإدماج ممن شرعوا في استلام التعيينات في هذه المرحلة تتمثل في 145 عاملا مهنيا، و75 مشرفا تربويا.

بالإضافة إلى 24 مستشارا للتوجيه المدرسي، و5 مقتصدين، بمجموع 249.

ليستمر العمل لتحضير تعيينات 282 الباقين في رتب عون إدارة و محاسب هي قيد الاعداد.

هذا ومن المنتظر أن يصل عدد المعنيين بالإدماج تنفيذا لقرارات السلطات العليا 1526 موظفا من مختلف صيغ العقود المؤقتة.