إدماج 54 متربصًا ناجحًا في مسابقة التوظيف لاتصالات الجزائر

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن إدماج 54 متربصًا ناجحًا في عملية التوظيف التي أجرتها اتصالات الجزائر، وذلك خلال الأسبوع القادم.

وكانت اتصالات الجزائر قد قامت بعملية اختيار وتوظيف على مستوى بعض ولايات الجنوب لسد احتياجاتها من الموظفين.

حيث أرسلت مصالح الموارد البشرية دعوات إلى جميع المتربصين الذين أتموا تكوينهم على مستوى مختلف المراكز التقنية. وقد تم اختيار 54 مرشحًا ناجحًا من بينهم.

وبعد متابعة حثيثة للملف من طرف الوزير، أسدى تعليمات لمؤسسة اتصالات الجزائر من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم خلال الأيام المقبلة.