إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد وخريجي المدارس العليا أماكنهم مضمونة

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، أنه تم إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد في رتبهم. مشيرا إلى أن المصالح بصدد التأشير على ملفاتهم والعملية ستغلق قريبا.

كما أكد، وزير التربية في تصريح للصحافة، أن خريجي المدارس العليا أماكنهم محفوظة ومضمونة. بعيدا عن قرار ترسيم الأساتذة المتعاقدين.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد ترأس الأسبوع الماضي، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية.

وحضر أشغال الندوة التي خصّصت لمتابعة مدى التقدّم في مختلف العمليات والإجراءات المتعلّقة بالأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا، إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

وبعد فحص نسبة التقدم في تنفيذ العمليات المرتبطة بهذا الملف ولاية بولاية، شدّد الوزير، على ضرورة التقيد بالآجال المضبوطة مع التحلّي بالصرامة اللازمة في تسيير العمليات المتبقية.

كما تمّ تقديم التوضيحات والشروحات الوافية بخصوص ما يجب القيام به على المستوى المحلّي في المرحلة المقبلة والوشيكة من هذه العملية.

وأسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، تعليمات حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة. خلال ترأسه ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد.

وخلال الإجتماع اكد بلعابد على ضرورة تجسيد تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المنبتق عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس الاحد. حيث أسدى تعليمات صارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية. والبالغ عددهم 59987 أستاذا.

كما اشاد الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات. وبهذا الخصوص امر بلعابد خلال الندوات الوطنية التي خصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023. بالاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة.