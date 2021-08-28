إدماج المستفيدين من عقود التشغيل لحاملي الشهادات في قطاع التربية

العملية ستتم في رتب أدنى من مستواهم العلمي.. ويوم 9 سبتمبر آخر أجل لاستقبال التعهدات

شرعت مديريات التربية عبر ولايات الوطن، في استقبال تعهدات الدفعة الأولى للأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، والذين يشغلون مناصب في قطاع التربية، لإدماجهم في رتبة أدنى من الشهادة التي يحملونها، وهذا بعد سنتين من الانتظار.

وحددت مديريات التربية آخر آجل لإيداع ملفات الراغبين في الإدماج بهذه الطريقة، تاريخ التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

مراسلة وزارة التربية التي تم إرسالها إلى جميع مديريات التربية، أمرت باستقبال تعهدات هؤلاء المعنيين بهذا الإدماج والقيام بكامل الإجراءات الضرورية لتمكينهم من الإدماج في رتبة أدنى من مؤهلاتهم العليمة التي تم إدماجهم على أساسها، وهذا مقابل التزام كتابي مصادق عليه من طرف مصالح مديرية التربية أو مصالح البلدية، بقبول الإدماج في منصب أدنى وعدم المطالبة مستقبلا بمراجعة الإجراء، طبقا للرخصة الاستثنائية من مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التي تحمل رقم 9944، والتي تنص على إمكانية إدماج الأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في رتب أدنى من مستويات مؤهلاتهم الفعلية، بشرط موافقتهم الصريحة على هذا الإجراء، وعلى عدم مطالبتهم مستقبلا بمراجعة وضعيتهم الإدارية.

وحددت وزارة التربية آخر أجل لقبول هذه التعهدات لبداية عملية الإدماج، بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر المقبل، وأن المعنيين بالإدماج سيدمجون في عدة رتب، منها “نائب مقتصد” يرتب في الصنف 10 بالنسبة للحاملين لشهادة “ليسانس” في المحاسبة، علوم تجارية، علوم مالية، علوم اقتصادية، علوم التسيير وعلوم قانون وإدارية “حقوق”، كما سيتم إدماج حاملي شهادة “ليسانس” و”ماستر” برتبتيها ومهندس دولة في جميع التخصصات في رتبة “مشرف تربية” يرتب في الصنف 10، أو “عون إدارة رئيسي” يرتب في الصنف 8.

وألحّت المراسلة على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي والإدماج في رتب أدنى من مستوياتهم العلمية، إيداع التعهد الكتابي مصادق عليه من طرف مصالح البلدية لدى مؤسسة العمل الحالية، مع ذكر الرتبة المراد شغلها من بين الرتب المرخصة ،وهذا قبل 9 سبتمبر 2021.