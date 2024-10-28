إدميلسون: “بونجاح قناص خطير وعلينا التحلي بكامل التركيز”

حذّر نجم فريق الدحيل القطري، إدميلسون جينيور، من خطورة الدولي الجزائري، ونجم نادي الشمال، بغداد بونجاح.

وبمناسبة المباراة المقبلة التي سيحل فيها فريق الدحيل، ضيفا على نادي الشمال، برسم الجولة التاسعة من الدوري القطري، حذر ادميلسون، من خطورة مهاجم الشمال بونجاح.

صرح مهاجم ونجم الدحيل إدميلسون، في هذا الخصوص، لموقع “WIN WIN”: “بغداد بونجاح، قناص خطير”.

كما أضاف إدميلسون جينيور: “علينا التحلي بالتركيز الكامل، وتطوير آدائنا لقتل المباراة في الوقت المناسب”.

يذكر أن بغداد بونجاح، ينفرد بصدارة هدافي الدوري القطري، في موسمه الجاري، برصيد 9 أهداف، وبفارق عن أقرب ملاحقيه.