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إدوين سامويل..الحج مناسبة يحتفي بها المسلمون بوحدتهم من خلال تنوع أعراقهم وخلفياتهم

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إدوين سامويل..الحج مناسبة يحتفي بها المسلمون بوحدتهم من خلال تنوع أعراقهم وخلفياتهم
بقلم إيمان ض

قال المتحدّث باسم الحكومة البريطانية “إدوين ساموال”، أن فريضة الحج من أكبر وأروع التجمعات الإنسانية بالعالم تستضيفه السعودية.

وقال إدوين على حسابه الشخصي على تويتر بأنّ كلّ سنة أعدادا هائلة من المسلمين يتجهون لتأدية فريضة الحج الّتي هي حلم كلّ مسلم.
مضيفا بأنّه مشهد رائع، وأكبر دلالة على التنوّع والإنسانية. وأنا كغير مسلم، أرى روح التّقوى والتّسامح والشمول هذه نموذجا يقتدى به.
وفي تغريدة أخرى قال إدوين، أنّ عيد الأضحى ليس مجرد مناسبة ليدرك المسلمون في أنحاء العالم نعمتهم”.
وأضاف” بل هي أيضا مناسبة ليحتفي بها المسلمون وقت الحج بوحدتهم من خلال تنوع أعراقهم وخلفياتهم.
مشيرا إلى أنّ، بريطانيا تتقاسم مع المسلمين هذه القيم التي تروج لها الحكومة البريطانية.


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