إدوين: “مباراتنا أمام منتخب الجزائر حاسمة وجد مهمة بالنسبة لنا”

تحدث الدولي البوتسواني، موهوتيسيوا إيدوين، عن المباراة المنقبلة التي ستضعهم في مواجهة المنتخب الوطني، برسم تصفيات كأس العالم.

وفي حوار لموقع “أفريكا فوت يونايتد”، صرح إدوين: “تنتظرنا مباراة حاسمة أمام الجزائر، بعد أيام قليلة، ضمن تصفيات كأس العالم”.

كما أضاف: “هذه المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، لأننا نحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الجزائر، ما يعني أن المباراة تساوي 6 نقاط، كون الفوز سيسمح لنا بالتعادل مع الجزائريين في النقاط”.

وتابع موهوتيسيوا ايدوين: “بطبيعة الحال لن تكون المهمة سهلة أمام أحد أفضل الفرق في أفريقيا، والذي سيلعب بكل عزم من أجل الفوز، للحفاظ على صدارة المجموعة. وهذا ما يجعل المباراة مثيرة للغاية”.