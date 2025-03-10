إدوين: “محرز.. بونجاح وبلايلي أخطر لاعبي المنتخب الجزائري”

تحدث لاعب منتخب بوتسوانا، موهوتيسيوا إيدوين، عن تعداد المنتخب الجزائري، أين أثنى على امكانيات لاعبي الخضر، كما كشف أسماء أخطر ثلاثة لاعبين بالنسبة له من المنتخب الوطني.

وصرح إدوين، في حوار لموقع: “أفريكا فوت يونايتد”: “منتخب الجزائر يملك تعداد ثري جدا، عدة لاعبين ينشطون في المستوى العالي، وأي منهم باستطاعته صناعة الفارق”.

كما أضاف: “شخصيا، أعتقد أن التهديد الأكبر، سيأتينا من رياض محرز، الذي يعد أحد أفضل لاعبي القارة، بالإضافة لبونجاح، وبلايلي”.

وتابع موهوتيسيوا ايدوين: “لاعبي المنتخب الجزائري يتمتعون بامكانيات كبيرة، لذا يتعين علينا أن نكون حذرين”.

وجاءت هذه التصريحات من الدولي البوتسواني، موهوتيسيوا ايدوين، قبل مباراتهم المقبلة أمام المنتخب الوطني، لحساب تصفيات كأس العالم.