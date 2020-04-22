إذاعة تندوف تبث دروس الدعم المدرسي للممتحنين

ستشرع إذاعة الجزائر من تندوف، في بث دروس دعم مدرسي لفائدة الممتحنين في مختلف الأطوار التعليمية، قريبا.

وحسبما نقلته الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، لدى مسؤولي مديرية التربية بالولاية، تخص تلك الدروس التي شرع في تسجيلها على مستوى الإذاعة من قبل أساتذة قطاع التربية عدة مواد التي سيمتحن فيها تلاميذ الأطوار الثلاث.

وأوضح مدير القطاع ساعد كسرى، أن هذه الحصص الإذاعية التربوية، تشمل 6 مواد في الطور الإبتدائي.

فيما سيستفيد تلاميذ الطور المتوسط من دروس دعم في اللغتين العربية والإنجليزية والعلوم الفيزيائية.

بينما خصص لطلبة السنة الثالثة ثانوي، دروس في مواد الفرنسية والعربية والعلوم الفيزيائية.

وسيتم إعادة بث كل هذه الدروس حسب رزنامة أعدت بالتنسيق مع مسؤولي هذه المؤسسة الإعلامية، وفق ذات المصدر.

وسيتم الانطلاق في بث هذه الدروس، مع نهاية الأسبوع الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح ذات المسؤول، أنه سيتم التداول على تسجيل بقية المواد خلال الأسبوع الموالي، على أن يتم بثها مباشرة بعد انتهاء بث الحصص الأولى من هذه الدروس.