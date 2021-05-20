إذا إستشهدنا أدفنوني بحضن أمي.. طفلة فلسطينية تكتب وصيتها

تداول ناشطون فلسطينيون، رسالة كتبتها طفلة من غزة تبلغ من العمر 10 سنوات، على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت الفتاة الصغيرة في وصيتها: “ماما حبيبتي أنا خايفة كثير كثير”.

وأضافت الطفلة: “إذا استشهدنا كلنا حطونا مع بعض في نفس القبر عشان أظل بحضنك وخليهم يلبسوني أواعي العيد عشان ما فرحت عليهم”.

ولاقت وصية الطفلة الصغيرة، والتي من المفروض أن تعيش في سلام وتحلم بمستقبلها كباقي أطفال العالم، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وعبر العديد من المتابعين، عن ألمهم الشديد وهم يشاهدون يوميا صور المعاناة التي يعيشها إخواننا في غزة.

ويواصل العدوان الصهيوني، قصف قطاع غزة، مند 11 يوما متواصلا.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 230 شهيدا.

وأوضحت وزارة الصحة في فلسطين، إن من بين الشهداء، 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا.

بالإضافة إلى تسجيل إصابة 1710 شخصا، بجروح مختلفة.

كما خلف القصف، دمار مهول في البنايات السكنية، والبنى التحتية، والمساجد، والكنائس، والمراكز الصحية.