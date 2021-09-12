إذا كنت تبحث عن المستقر طلبك عندنا

من المتصلات اللواتي عقدن العزم على أن تأخذن بزمام الأمور والبحث عن شريك العمر. ميرة من إحدى ولايات الوسط الجزائري. الشابة ذات الـ 33 ربيعا. عزباء لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومحترمة، مدبرة جيدة لأمور البيت، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية.

كلمتنا ميرة بكل صدق عن نيتها ورغبتها في أن يكون لها نصيب مع رجل صادق ومقتدر، متفهم يقدر المرأة العاملة، سنه ما بين 35 و48سنة، شرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص، نقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، لديه روح المسؤولية وتعده أن تكون له نعم الزوجة.

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الرقم السري : 135550