إذا كنت تريد ساعات عمل أقل.. هذه أفضل الدول الأوروبية التي يمكنك الانتقال إليها

تشير التقديرات إلى أن المقيمين الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا. يعملون بمعدل 37.5 ساعة أسبوعيًا، بينما تعمل دول مثل هولندا وألمانيا في بعض أقصر الساعات.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، تم تسجيل أقصر أسابيع العمل في هولندا. حيث يعمل العمال 33.2 ساعة أسبوعيًا، تليها ألمانيا بـ 35.3 ساعة أسبوعيًا، والدنمارك، بعشر دقائق فقط. بإجمالي 10 دقائق إضافية. 35.4 ساعة عمل في الأسبوع.

في حين أن النرويج هي الدولة الرابعة التي لديها أقصر ساعات عمل (35.5)، فإن اليونان لديها أعلى ساعات عمل في أوروبا. – 41 ساعة، بينما بما في ذلك البلدان خارج الاتحاد الأوروبي. فإن صربيا لديها أعلى متوسط لساعات العمل حيث أن العمال هناك لديهم ساعات عمل. أسبوع 43.3 ساعة.

أما الدول الأخرى التي تتمتع بساعات عمل أطول فهي بولندا (40.2) ورومانيا وبلغاريا. حيث يبلغ عدد ساعات العمل لكل منهما 40.2 ساعة في الأسبوع.

وتظهر بيانات يوروستات أن عدد ساعات العمل في البرتغال يبلغ 40 ساعة في الأسبوع. بمتوسط 39.9 ساعة، تليها التشيك بـ 39.8 ساعة. وتنتهي قائمة الدول التي لديها ساعات عمل أسبوعيًا. ما بين 39 و38 مع دول مثل سلوفينيا وكرواتيا والمجر وسلوفاكيا، حيث تبلغ ساعات العمل 39.6 أسبوعيًا.

لدى ليتوانيا متوسط 39.2 ساعة عمل في الأسبوع، أي 20 دقيقة أكثر من جارتها لاتفيا. آيسلندا لديها أيضًا متوسط ساعات عمل أسبوعيًا يبلغ 39.

ومع ذلك، من بين دول البلطيق، تتمتع إستونيا بأدنى ساعات عمل – 38 ساعة في الأسبوع. مما يقدم مجموعة البلدان التي يتراوح متوسط ساعات العمل فيها بين 36 و 39 ساعة.

وفي هذه المجموعة، دول مثل النمسا وسويسرا، حيث يخدم العمال 36 ساعة أسبوعيًا في المتوسط، وهو الأدنى بين البلدان الأخرى.

والدول التي تتبع هذه القائمة هي فنلندا (36.2)، وبلجيكا (36.9)، وأيرلندا (36.9)، وفرنسا (37.4). وإيطاليا (37.4)، وإسبانيا (37.8)، ولوكسمبورغ، بـ 38.1 ساعة عمل أسبوعيًا.