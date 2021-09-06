إذا كنت في السبعين فمعنا ستجد قرة العين

لم نبرح الولاية المضيافة وهران ، حيث سننشر لكم إعلان الأخت أمال، عزباء في ال52 من عمرها، وهي سيدة محترمة وطيبة، جميلة الشكل رفيعة الأخلاق، ماكثة في البيت تحيا بين والديها معززة مكرمة، لا تبتغي سوى الإستقرار وإعمار الدار.

أعربت أمال في إعلانها هذا عن خالص نيتها في أن تكمل مشوار العمر مع رجل حسن الطباع جميل الأخلاق من ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنه ما بين 52و72سنة، تقبله مطلقا او أرملا، يهمها أن يكون جادا صادقا، يكون عنوانا لحياتها ومستقبلها.

بقدر نبل رسالتهنّ فإن نيتهن أنبل، كيف لا وقد طرقن منبر مركز الأثير طالبات الحلال والإستقرار، وكلّ أملهنّ أن تحظين بمن هو أجدر وأصدق لهنّ مربيات أجيال تبحثن عن الحلال هو الركن الذي سنختار لكم من خلاله باقة جميلة نتمنى أن تجد صاحباتها أذانا صاغية لطلبهن.

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الرقم السري : 135507