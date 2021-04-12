إراحة محرز ضد ليدز.. غوارديولا يضع النقاط على الحروف !

مُدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وضح سياسة المداورة التي يقوم بها واراحته لمحرز دي بروين والكر فودين وآخرين يوم السبت الماضي.

“أنا لا أختار على حسب المسابقة التي نلعب بها. أختار فريقا للفوز في كل مباراة.. أقول عدة مرات للاعبين، أنتم تلعبون لأنني أريد أن أترككم تلعبوا، ولكن هذا ليس لأنني أريد إراحة لاعبين”.

وأضاف: “أختار مجموعة من اللاعبين للفوز بالمباراة. أطلب من اللاعبين الذين يلعبون كل مباراة أن يفوزوا.. أنا لا أختار المنافسة. أختار كل فريق للفوز بكل مباراة محددة”.

“إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يمكنك الوصول إلى هذا المركز في الدوري الممتاز والمسابقات الأخرى.. الآن سوف نرتاح معا، ونستعد لدورتموند ثم بقية المباريات.. مع 28 مباراة، فزنا بـ 27، وكان التناوب على اللعب استثنائيا”.

واختتم:”إذا كان بإمكانك أن تؤكد لي أن اللاعبين الذين لم يلعبوا أمام ليدز كانوا ليفوزون، فستكون مدربا … مدربا مثاليا”.