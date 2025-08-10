إرادة قوية لترقية العلاقات.. الوزير الأول يستقبل وزير الخارجية الصومالي

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، نقل الوزير الصومالي تحيات رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، وبالغ تقديره لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. مع ارادته القوية للعمل سويا من اجل ترقية العلاقات بين البلدين الشقيقين. دعما للسلم والأمن والتنمية، لاسيما على الصعيدين العربي والأفريقي.

كما أطلع الوزير الصومالي الوزير الأول على الجهود المبذولة من اجل تعزير مسار استعادة الأمن والاستقرار في الصومال. بالاضافة إلى الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الأفريقي.