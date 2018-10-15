إرادة لاعبي الخضر تصنع الحدث في “البنين”

جاءت تصريحات لاعبي المنتخب الوطني الجزائري لحظة وصولهم لمدينة “كوتونو” قبل مواجهة “البنين” لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كان 2019، لتؤكد الروح الكبيرة التي تمتاز بها المجموعة.

فجل لاعبي المنتخب أجمعوا على ضرورة تحقيق “الفوز” بغض النظر عن الظروف التي ستجرى فيها المباراة.

فحسم التأهل في الجولة الرابعة من تصفيات الكان سيسمح لهم بإبعاد الضغط أولا، والتأكيد أنهم في الطريق الصحيح للعودة للتألق القاري من جديد.

كما أن الجماهير الجزائرية، أبدت عن ثقتها المطلقة في تشكيلة “بلماضي” وتنتظر مباراة كبيرة يوم غد والعودة بالنقاط الثلاث.