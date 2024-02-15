إربن ينشر صورة لأوقروت من المستشفى ويطلب الدعاء

نشر الكوميدي الجزائري، إبراهيم إربن، صورة للنجم الجزائري صالح أوقروت من المستشفى، طالبا من جمهوره الدعاء له.

ونشر إربن، صورة لأوقروت من المستشفى، على حسابه بفايسبوك، ظهر فيها مع زوجته وهو يبتسم وعلق عليها بالقول: “الابتسامة رغم المعاناة”.

وأضاف إبراهيم إربن: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء. أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته. ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل. وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين”.

كما نشر إربن، قبل أيام، مقطع فيديو لصالح أوقروت وعلق عليه: “لحظة مسروقة من حياتنا اليومية.. متعبة ومؤلمة لصالح ومرهقة نفسيا لمن يراه على هذه الحالة.. محتاجين دعواتكم وربي يشفي كل مريض”.

https://www.instagram.com/brahirban/?hl=fr