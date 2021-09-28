إرتباط النجمة الأمريكية أنجلينا جولي وذا ويكند إلى الواجهة مرة أخرى

تثير علاقة النجمة الأمريكية أنجلينا جولي والمغني الكندي ذا ويكند، الجدل، لعدم تمكن الجمهور من معرفة طبيعتها.

وظهر الثنائي مؤخرا في عشاء رومانسي بمطعم جورجيو بالدي في سانتا مونيكا بلوس أنجلوس، حيث رصدت مصادر صحفية الثنائي مرة أخرى يقضيان بعض الوقت معًا.

وحسب صحيفة دايلي ميل، وصلت أنجلينا جولي والبالغة من العمر 46 عامًا، إلى المطعم بمفردها بدون ذا ويكند، المغني البالغ من العمر 31 عامًا، مساء يوم السبت، في الساعة 8:05 مساءً، لكن بعد بضع ساعات في الداخل، رصدتهما كاميرات الجمهور أثناء مغادراتهما معًا، حيث ركبت جولي معه في سيارته الخاصة، مما أثار المزيد من التكهنات بوجود علاقة عاطفية بينهما.

وصدم لقاء جولي وذا ويكند الكثيرين لأن الثنائي لم يلتقيا بمفردهما من قبل.

جدير بالذكر أن ذا ويكند كان يواعد سابقًا العارضة بيلا حديد في عام 2015، وانفصلا في عام 2016، ثم عادت علاقتهما مرة أخرى في عام 2017 بعد أن قضى 10 أشهر مع سيلينا جوميز، وانفصلا نهائيًا في عام 2019.

وفي هذه الأثناء، انفصلت جولي عن براد بيت في عام 2016، حيث أن لديهما ستة أطفال هم، مادوكس، 20 عامًا، باكس، 17 عامًا، زاهارا، 16 عامًا، شيلوه، 15 عامًا، والتوأم فيفيان ونوكس، 13 عامًا.

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