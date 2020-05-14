إرتداء التجار للكمامات إجباري إبتداء من الأحد

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، أن ارتداء التجار للكمامات الواقية “إجباريا” ابتداء من الأحد القادم.

وقال رزيق في تصريح للصحافة، عقب زيارة عمل وتفقد إلى وهران: “أعطيت تعليمات إلى مدير التجارة لولاية وهران من أجل تخصيص يوم السبت لتحسيس التجار حول وجوب ارتداء الكمامات الواقية ابتداء من الأحد المقبل لكل التجار، أرباب عمل ومستخدمين”.

وأكد رزيق، أن عقوبات بالغلق لمدة شهر ستسلط في حالة عدم الالتزام بهذا الإجراء.

وعلى هامش هذه الزيارة، قام الوزير بتكريم خمسة أعوان للمراقبة خلال حفل نظم على مستوى اقامة “الباهية”.

ويتعلق الأمر بمفتشين رئيسيين للمراقبة تابعين للمديرتين الجهويتين لوهران وسعيدة، تم الاعتداء عليهم من طرف تجار أثناء تأديتهم لمهامهم بمعسكر وعين تموشنت وسيدي بلعباس.

وقد تم إيداع شكوى لدى العدالة ضد هؤلاء التجار، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.