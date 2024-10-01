إرتدي “كومبة BMPJ” لهوسه بالشرطة.. 18 شهراً حبساً منها 9 نافذة لعون بسونطراك 

سلّطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، عقوبة 18 شهرا حبسا منها 9 أشهر نافذة لعون أمن بشركة سوناطراك. بمنطقة حيدرة بالعاصمة، المتهم الموقوف المدعو ” ش.طارق”، 33، سنة. عن تهمة تتعلق بجنحتي ارتداء لباس ” زي الأمن الوطني” شرطة. وانتحال صفة شرطي، وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس.

كما برّأت ذات الهيئة القضائية المتهم الموقوف الثاني “م.ياسين” من تهمة عدم الإبلاغ عن جريمة. وهو المتهم الذي كان يرافق المتهم الأول ” ش.طارق” على متن مركبته. لحظة توقيفه بالواجهة البحرية عروس البحر 2 بمنطقة الليدو، ضاحية برج الكيفان شرقي العاصمة.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست وكيل الجمهورية في الجلسة السابقة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً. في حق كل متهم، عقابا لهما عن التهم المنسوبة إليهما.

تفاصيل قضية الشاب وهوسه بالشرطة..

وفي تفاصيل القضية التي لفتت انتباه الحضور بالجلسة، فإن وقائع القضية تعود إلى 15 سبتمبر الجاري. أيت قام رجال الشرطة بتوقيف المتهمين محل المتابعة كل من ” ش.طارق”0 ومرافقه ” م.ياسين” بحي الليدو، لحظة نزول المتهم الأول ” طارق” من سيارته وهو يرتدي زي الشرطة، “قبعة، صدرية، وسروال أزرق” تابع للشرطة القضائية لمحاربة الجريمة” MPJB”. وحينها ألقى التحية على رجال الشرطة.

وخلالها وبمجرد شكوك راودت ذات المصالح، تم اخصاع المتهم للتفتيش الجسدي، ثم سيارته. أين تم العثور على سلاح أبيض من الصنف السادس، سكين”، وحزامين خاصين برجال الشرطة. كما تم حجز هاتفه النقال، مصرحا وقتها بأنه شرطي بولاية تيزي وزو. وخلالها تم توقيف المعني ومرافقه المتهم الثاني ” م.ياسين”.

واستمرارا لاجراءات التحقيق، تم تفتيش مسكن المتهم ” ش.طارق”، أين عثر على عتاد خاص بالشرطة.

وفي جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بأن ما ارتكبه، ليس بغرض نية إجرامية، بل بسبب هوسه وحبه المفرط بمهنة الشرطة، قام بارتداء البذلة التي ضبط بها، مصرحا لرئيس الجلسة، بأن فعل ذلك بعد فشله في تحقيق حلم طفولته، في الالتحاق بجهاز الشرطة للعمل معهم.

وخاصة بعدما فعل المستحيل لتحقيق حلمه، من خلال المشاركة في مسابقات التوظيف، ورسوبه فيها.

وأضاف المتهم أن البذلة المحجوزة تحصّل عليها من أحد الأصدقاء منذ سنوات، الذي طلب منه الاحتفاظ بها، غير أنه اختفى بعدها عن الأنظار.

كما أكد أن المتهم الثاني الموقوف إلى جانبه ليس له أي علاقة كونه لم يخبره بالحقيقة، حيث ظن أنه شرطي ولم يستفسر منه شيئا من هذا القبيل.

من جهته المتهم الثاني ” م.ياسين ” أنكر علاقته بالفعل الذي ارتكبه صديقه ” طارق”، مؤكدا بأنه لم يكن على علم بانتحاله صفة شرطي.