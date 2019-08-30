 إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية يحرج الأولياء

يجد الكثير من الأولياء أنفسهم قبل الدخول المدرسي في موقف محرج وفي حيرة من أمرهم عن نوعية السلع التي يقتنونها.

وعن الطريقة التي سيوفرون بها محفظة أبنائهم المتمدرسين.

ومنهم من يقوم بادخارأموال وإتباع سياسة التقشف من أجل اقتناء سلعة ذات نوعية جيدة نظرالإرتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة .

حيث عرفت هذه السنة أسعار الأدوات المدرسية إرتفاع كبير مقارنة بالسنوات الفارطة.

أين يتراوح سعر المحفظة ما بين 3 ألاف و 5 ألاف دينار جزائري .

في حين يصل سعر لوازم المحفظة من مقلمة و كراريس 5 ألاف.

وهو ما يكلف الأولياء توفير قرابة 8 ألاف للتلميذ الواحد .

كما يمكن ان تتعدى الأسعار القيمة سالفة الذكر إن تم اقتناء أدوات مدرسية ذات جودة جيدة.

وهو الأمر الذي اصبح يقوم به العديد من الاولياء اين تجدهم يشتررون ادوات ذات جودة جيدة.

بحكم ان الاخيرة يمكن ان يحافظ عليها التلمييذ طيلة السنة مقارنة بالسلعة الاخرى.

أين تجد اغلبية الاولياء يقتنون أدوات ماركة ” ماباد” الفرنسية وهي التي تعرف إرتفاع في أسعارها مقارنة بنوعية السلع الاخرى.

من ماركة تييكنوا” و “فارتاكس” بحكم أن ماركة ماباد توفر أدوات ذات جودة جيدة.

حيث يتراوح سعر أقلام التلوين “ماباد” ما بين 250 دج و 1200 دج،ويصل سعر أقلام الرصاص إلى 40 دينار جزائري

أما سعرالمبراة و الممحاة يترواح ما بين 70 دج و 250 دج.

ويترواح سعر المدور و المقلمة ما بين 300 دج و 1200 دينار جزائري.

في حين يصل سعر الكوس، المنقلة و المسطرة 600 دينار جزائري.

من جهة أخرى وجد بعض الأولياء أنفسهم يدخلون في دوامة البحث بين أزقة الشوارع عن طاولات بيع الأدوات المدرسية.

بأسعار منخفظة مقارنة ببعض المحلات من أجل التقليل من فاتورة الأدوات و ربح بعض النقود .