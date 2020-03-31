إرتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بـ2.7 بالمائة سنة 2019

سجلت أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العموميإرتفاعا بنسبة 7. 2 بالمئة سنة 2019.

كشف الديوان الوطني للإحصائيات، اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي ، خارج المحروقات، إرتفعت بـ 7. 2 بالمئة في 2019 مقارنة بسنة 2018.

وأضاف الديوان ان هذا المنحى التصاعدي للأسعار سجل أساسا في القطاعات الصناعية للنسيج والمناجم و المحاجر و صناعات الخشب و قطاع صناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء.

كما تم تسجيل أعلى نمو في الأسعار عند الإنتاج في شعبة الصناعات النسيجية التي سجلت ارتفاعا قدره 6. 9 بالمائة.

واوضح الديوان أن أسعار الإنتاج في قطاع المناجم و المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 6. 8 بالمئة حسب الديوان الوطني الإحصائيات الذي أوضح أن أسعار الإنتاج بالنسبة لقطاعات الخشب و الفلين و الورق ارتفعت أيضا بنسبة 7بالمئة.