إرتفاع أسعار البن.. الوزير الأول يترأس إجتماعا هاما

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم السبت، إجتماعا وزاريا مشتركا خصص لاتخاذ التدابير اللازمة، في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية.

وجاء هذا الإجتماع، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالمتابعة المستمرة لوضعية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقج تم خلال الإجتماع إقرار التدابير التالية:

المرافقة ذات الطابع الجبائي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال. وتسقيف هوامش الربح عند الاستيراد و التوزيع بالجملة و التجزئة.

كما تم تخصيص رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة.

هذا وقد شارك في الاجتماع، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. بالإضافة إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين العاملين في القطاع المعني.