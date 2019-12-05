إرتفاع أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وكان قارب أعلى مستوى في شهر عند 1484 دولار أمس الأربعاء.

وحسب ما أفادت به “رويترز”، فإنّه بحلول 6سا و05د بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1477.69 دولارا للأوقية اليوم.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المائة إلى 1433 دولارا للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار خسائره وانخفض 0.1 في المائة مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1871.17 دولارا للأوقية، ليستقر قرب ذروة قياسية عند 1873.50 دولار.

وصعدت الفضة 0.6 في المائة إلى 16.93 دولار، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 901 دولارا للأوقية.