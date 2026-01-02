إرتفاع أسعار الذهب مع بداية 2026

إرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بشكل طفيف من أدنى مستوى له في أسبوعين. بينما عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الفارط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 69ر4346 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فيفري المقبل 0.5 بالمائة إلى60ر4360 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمائة إلى 72.75 دولار للأوقية. وبدوره صعد البلاتين 2ر0 بالمائة إلى 74ر2057 دولار للأوقية، فيما زاد البلاديوم 4ر2 بالمائة ليصل إلى 90ر1642 دولار للأوقية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور