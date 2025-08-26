إرتفاع أسعار الذهب

إرتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين مدعومة بتراجع الدولار .

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3384.34 دولار للأوقية (الأونصة). وهو أعلى مستوى له منذ 11 أوت. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3432.40 دولار.

وفي المقابل إنخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 38.72 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.7 المئة إلى 1352 دولار وصعد البلاديوم 1 بالمئة ليسجل 1096.75 دولار.