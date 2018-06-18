إرتفاع أسعار السيارات في يد نواب البرلمان !!

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الإثنين أن نوّاب البرلمان لهم صلاحية تعديل مشروع قانون المالية التكميلي.

فيما يتعلق بتعديل مادة عدم إعفاء مركبي السيارات من الرسم على القيمة المضافة الـ”TVA”.

الجدير بالذكر، أنّ لجنة المالية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني رفضت في وقت سابق ‮ ‬المساس بالمادة‮ ‬15‮ ‬ من قانون المالية التكميلي‮ ‬2018،‮ ‬الخاصة بوقف سريان الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة.

التي‮ ‬كان‮ ‬يستفيد منها أصحاب مشاريع تركيب السيارات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬حيث أن الرسم الجديد من شأنه تجميد سوق البيع والشراء،‮ بحسب ما أكده خبراء في‮ ‬الإقتصاد.

‮ ‬باعتبار أن الأسعار ستعرف إلتهابا وهو ما لن‮ ‬يتوافق مع القدرة الشرائية حتى لذوي‮ ‬الدخل المتوسط‮‬، وهو القرار الذي أبدت الحكومة تحفظا عنه، إلى غاية مناقشته من طرف البرلمان.