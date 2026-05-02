إرتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية والمضاربة في أضاحي العيد .. رئيس الجمهورية يوضّح

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان هناك سببان لارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، الأول يمكن تبريره والثاني غير مقبول ولا يمكن تبريره.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية وأكد رئيس الجمهورية السبب الأول هو التساقطات المطرية الكثيفة التي تعيق جني المحاصيل أما السبب الثاني فهو المضاربة.

أما بالنسبة للمضاربة في أضاحي العيد قال رئيس الجمهورية:” أتمنى أن لا تكون هناك مضاربة في أضاحي العيد لأن من يتورط سيدفع الثمن”.

ومن جهة أخرى أشار الرئيس تبون إلى أن هناك مصدرون يخفضون قيمة صادراتهم لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج

وفي السياق ذاته قال رئيس الجمهورية:”اكتشفنا مؤخرا أن 350 مليون دولار لم تدخل خزينة الدولة بسبب التعمد في خفض قيمة الصادرات”.

وأكد الرئيس تبون بالقول “تخلصنا من عصابة تضخيم فواتير الواردات فوجدنا أمامنا عصابة جديدة تقوم بتعمد خفض قيمة الصادرات”.