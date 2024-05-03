إرتفاع أسعار المواد الغذائية عبر العالم

عرفت أسعار المواد الغذائية في شهر أفريل الماضي ارتفاعا، وسط زيادة أسعار اللحوم، والخضروات، والزيوت.

وحسب بيان صحفي صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، اليوم الجمعة، فإن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار المواد الغذائية صعد في أفريل 2024 بنسبة 0.3% إلى 119.1 نقطة على أساس شهري.

وقالت المنظمة أن المؤشر صعد في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بوتيرة قياسية وصعود أسعار الخضروات والزيوت. وأشار إلى أن المؤشر ارتفع الشهر الماضي بعد تراجعه على مدار الأشهر الثلاثة السابقة.

وبحسب بيانات المنظمة فقد ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية الشهر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الذي قبله. وبلغ أعلى مستوى له في 13 شهرا.

كما قفزت أسعار اللحوم بنسبة 1.6%، مقابل انخفاض أسعار السكر بنسبة 4.4% وتراجع أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.3% في الشهر الماضي.