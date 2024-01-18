أظهرت بيانات التداول التجارية إرتفاع أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الخميس، على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ووفقا لبيانات التداول، إرتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر مارس المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارا للبرميل. والعقود الآجلة لشهر مارس لخام “غرب تكساس” الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن قصف قواتها 14صاروخا معدا للإطلاق في اليمن.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن المحلل في شركة “زاوجين فيوتشرس”، جاو جيان، قوله: “إذا انتشر الوضع في البحر الأحمر إلى مناطق أخرى. فمن الممكن حدوث قفزة قصيرة الأجل في الأسعار (النفط). ومع ذلك، يتعرض النفط لضغوط الأساسيات الضعيفة، منذ أواخر العام الماضي”.

ويتأثر سعر النفط أيضا بسعر الصرف، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.16 بالمئة، إلى 103.28 نقطة، وانخفض سعر الدولار للمواد الخام المتاحة للشراء بعملات أخرى.