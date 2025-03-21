إرتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة

عرفت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعا، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 72.23 دولار للبرميل، وهو ما يمثّل زيادة نسبتها 0.32 بالمائة، عن سعر التسوية السابق.

وتتجه أسعار النفط، صوب تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية توالياً، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وخطة مجموعة “أوبك+” الجديدة لتعويض فائض إمدادات بعض الأعضاء إلى زيادة الرهانات على تشديد الإمدادات.

وتمّ تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 68.31 دولاراً للبرميل. بزيادة نسبتها 0.35 % عن سعر الإغلاق السابق.

كما يتجه خام “برنت” وخام “غرب تكساس الوسيط” نحو الارتفاع بنحو 2 %. وهي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ الأسبوع الأول من عام 2025.

وأعلنت “أوبك+” خطة لتعويض فائض إمدادات بعض الأعضاء، ومن المقرر خفض إنتاج النفط لسبع دول شهريا. بما يتراوح بين 189 ألف برميل يومياً و435 ألف برميل يومياً حتى جوان 2026.