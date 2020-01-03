إرتفاع أسعار النفط اليوم في السوق الدولية

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إرتفاعا في السوق الدولية.

وإرتفع سعر خام برنت بحوالي ثلاثة دولارات، اليوم الجمعة حسب ما نقلته وكالة رويترز، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ شهر سبتمبر الماضي.

تأتي هذه القفزة المسجلة في أسعار البترول، مباشرة بعد إعلان أمريكا مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بالعراق.

وضعية أثارت المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه أن يعطل إمدادات الخام.

هذا وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر الماضي، لكنه إنخفض لاحقا إلى 68.21 دولار.

لتصبح مكاسبه مقدرة بـ 1.96 دولار أي ما يعادل ثلاثة بالمئة.

فيما إرتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار، أي ما يعادل 2.8 بالمئة، لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل.