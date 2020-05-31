إرتفاع أسعار النفط بسبب توقعات تحسن الطلب

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إرتفاع أسعار النفط بسبب توقعات تحسن الطلب
بقلم إيمان عياش

عرفت أسعار النفط اليوم الأحد ارتفاعا، حيث اختتمت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر ماي بمكاسب شهرية قياسية.
وإرتفع خام برنت تسليم شهر جولية عند 35.33 دولارا للبرميل بارتفاع 0.25بالمائة.
كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر جويلية عند 35.49 دولارا للبرميل، مرتفعة 1.78 دولار، أي ما يعادل 5.3 في المئة.
ويشار إلى أن كلا الخامين شهدا ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب هبوط الإنتاج العالمي وتوقعات بنمو الطلب.


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