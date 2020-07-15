إرتفاع أسعار النفط بعد التراجع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إثر تراجع حاد في مخزونات الخام الأمريكية فيما تترقب السوق الخطوات المقبلة من اجتماع مرتقب في وقت لاحق اليوم بشأن المستوى المستقبلي لتخفيضات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.5 بالمائة ليصل سعر البرميل إلى 43.12 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي0.6 بالمائة إلى 40.52 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من جويلية متجاوزة بذلك توقعات المحللين بتراجعها 2.1 مليون برميل مما يعكس انتعاش الطلب على الوقود رغم جائحة كورونا.