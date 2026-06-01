إرتفاع أسعار النفط بـ 2 في المئة

إرتفعت أسعار النفط بأكثر ‌من اثنين بالمئة في التعاملات ‌المبكرة هذا الإثنين، في ظل التطورات في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.17 دولار أو 2.48 بالمئة لتصل إلى 89.53 ‌دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو 2.12 بالمئة لتصل إلى 93.05 دولار للبرميل.

وكان ‌خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفض 1.8 بالمئة و1.7 ‌بالمئة على الترتيب يوم الجمعة الماضي.

