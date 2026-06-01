إعــــلانات
أخبار العالم

إرتفاع أسعار النفط بـ 2 في المئة

بقلم النهار أونلاين
إرتفاع أسعار النفط بـ 2 في المئة
  • 44
  • 0

إرتفعت أسعار النفط بأكثر ‌من اثنين بالمئة في التعاملات ‌المبكرة هذا الإثنين، في ظل التطورات في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.17 دولار أو 2.48 بالمئة لتصل إلى 89.53 ‌دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو 2.12 بالمئة لتصل إلى 93.05 دولار للبرميل.

وكان ‌خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفض 1.8 بالمئة و1.7 ‌بالمئة على الترتيب يوم الجمعة الماضي.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8EROY
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر