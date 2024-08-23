إرتفاع أسعار النفط بـ2 بالمائة

عرفت أسعار النفط ارتفاعا بنحو إثنين بالمائة، أمس الخميس، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار، أو ما يعادل 2.04 بالمائة، إلى 6،77 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أي 2.11 بالمائة، إلى 73.45 دولار للبرميل.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في جويلية، الذي نشر أمس الأول الأربعاء. أن معظم مسؤولي البنك يعتقدون بأنه على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.